Gordon Strachan deixa cargo de selecionador da Escócia

Lusa 12 Out, 2017, 16:11 / atualizado em 12 Out, 2017, 16:11 | Futebol Internacional

A Escócia terminou em terceiro lugar o grupo F da fase europeia de qualificação, atrás da Inglaterra (1.ª) e da Eslováquia (2.ª) – seleção que falha o ‘play-off’ por ter sido a pior segunda posicionada dos nove grupos -, sendo que a última presença escocesa num grande torneio remonta ao Mundial98, em França.



A Associação Escocesa de Futebol anunciou hoje, após a realização de uma reunião da direção, ter "acordado na necessidade de contratar um novo treinador nacional para dar um novo impulso à seleção”.



Gordon Strachan, de 60 anos, ex-internacional escocês, que se notabilizou como médio ao serviço dos ingleses do Manchester United e do Leeds, assumiu o comando da seleção da Escócia em janeiro de 2013.



O percurso da seleção escocesa para o Mundial2018 ficou comprometido com o fraco início da fase de qualificação, com quatro pontos somados nos quatro primeiros jogos, apesar de concluir a campanha invicta nos últimos seis.