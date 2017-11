Grémio ganha vantagem na final da Taça Libertadores

Mário Aleixo - RTP 23 Nov, 2017, 12:07 / atualizado em 23 Nov, 2017, 12:07 | Futebol Internacional

O único golo do jogo surgiu aos 83 minutos, apontado pelo médio Cícero, que tinha entrado em campo dez minutos antes.



A partida foi tensa e disputada, com vários lances de protesto nas áreas, tendo o árbitro chileno Julio Bascunan mostrado o cartão amarelo sete vezes e terminado o jogo cercado por jogadores de ambas as equipas.



O Grémio contabiliza duas Taças Libertadores no palmarés, conquistadas em 1983 e 1995, enquanto o Lanus disputa pela primeira vez a final desta competição.



O segundo, e decisivo, jogo da final está marcado para dia 29 deste mês, em Buenos Aires, às 23h45, hora de Lisboa.