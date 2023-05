Guarda-redes Aaron Ramsdale assina contrato de longa duração com o Arsenal

“O nosso guarda-redes Aaron Ramsdale assinou um novo contrato de longo prazo. O jogador de 25 anos realizou 76 partidas em todas as competições, com as suas atuações a levarem-no a ser convocado para a seleção da Inglaterra para a Mundial2022 no Qatar em dezembro passado”, assinalaram os londrinos, em comunicado.



O guardião chegou ao Arsenal no verão de 2021, proveniente do Sheffield United, obtendo um registo de 14 jogos sem sofrer golos em todas as competições.



“É um grande orgulho, é algo para que eu trabalhei. Não importa se estou no clube há um mês ou quatro anos, quero sempre mais e seguir com a equipa”, manifestou, citado pelo emblema no qual atua o português Fábio Vieira.



Na presente temporada, Ramsdale contabiliza 39 encontros oficiais pelos ‘gunners’, que ocupam a segunda posição da Premier League, com 81 pontos, contra os 85 do líder Manchester City, que tem menos um jogo disputado e pode revalidar o título na próxima jornada.