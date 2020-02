Guarda-redes Szczesny renova contrato com a Juventus até 2024

“A Juventus anuncia a renovação do contrato de Wojciech Szczesny, que continua a usar a nossa camisola até 2024”, escreveu o clube em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo, na sua página oficial na Internet.



A cumprir a terceira época na ‘Vecchia Signora’, o internacional polaco, de 29 anos, assumiu-se como titular da baliza, tendo relegado para o banco de suplentes o veterano italiano Gianluigi Buffon, que este ano regressou a Turim.



Wojciech Szczesny transferiu-se para o ‘Juve’ em 2017, depois de duas temporadas na Roma, clube que o trouxe para Itália, em 2015, proveniente dos ingleses do Arsenal.



Na Serie A, a Juventus divide a liderança com o Inter de Milão, ambos com 54 pontos, ao fim de 23 jornadas disputadas.