Guus Hiddink vai treinar seleção sub-21 de futebol da China

10 Set, 2018

Hiddink, de 71 anos, é mais um nome ‘forte’ na hierarquia do futebol chinês, que conta com o italiano Marcelo Lippi à frente da seleção principal, desde 2016.



“A principal missão é meter mãos à obra para os Jogos Olímpicos de Tóquio2020. Com a direção de Guus Hiddink e da sua equipa, os nossos jovens de sub-21 estarão plenamente focados na realização do sonho olímpico”, refere o organismo.



Na sua carreira de treinador, na qual conquistou uma Taça dos Campeões Europeus, com o PSV Eindhoven, em 1987/88 – frente ao Benfica -, Hiddink passou pelo Fenerbahçe, Valência, Real Madrid, Bétis, Chelsea, mas também pelas seleções da Holanda, Austrália, Rússia e Turquia.