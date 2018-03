Hassan avisa Portugal para o perigo de Marrocos

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Mar, 2018, 10:24 / atualizado em 21 Mar, 2018, 10:24 | Futebol Internacional

"Jogámos contra Marrocos na última Taça das Nações Africanas. Tem boa seleção, bom treinador e jogadores. O jogo de Portugal não vai ser nada fácil, como os outros jogos. Marrocos tem uma seleção forte, mas Portugal também tem uma equipa muito forte", advertiu.



À partida para a Suíça, para se juntar à equipa nacional do Egito, que defronta Portugal na sexta-feira em Zurique, em desafio particular de preparação mútua para o Mundial, Hassan considera que ambas as seleções vão ter um bom teste em solo helvético.





"É um jogo muito difícil contra uma seleção muito forte, que é campeã da Europa e tem futebolistas com muita qualidade. E, claro, tem o melhor do mundo, Cristiano Ronaldo. Mas vamos concentrar-nos nas nossas tarefas e tentar dar o máximo para fazermos um bom jogo e ganhar", disse.Em Portugal, Hassan destacou o valor de Cristiano Ronaldo: "Toda a gente sabe que deve ter um cuidado especial, pois é um joagdor de alto nível. Em qualquer jogo ele dá a volta. É fenomenal, um jogador espetacular."Em contrapartida, Mohamed Salah, avançado do Liverpool, é a maior estrela da sua seleção, "um excelente jogador e pessoa, que tem capacidade para fazer um grande campeonato, ajudando o Egito a fazer um bom Mundial"."O futebol é o momento. Esteve sempre muito bem por todos os clubes que passou e teve muito mérito em ir para o Liverpool, onde está a fazer uma grande época. Merece", completou.Hassan fala de um país em êxtase com a presença no Mundial -- é apenas a terceira vez, depois de 1934 e 1990 -- e agora está na hora de a seleção retribuir a um povo que "gosta muito de futebol, fanático e com paixão"."Estivemos muito tempo sem ir ao mundial, foram 28 anos. E na CAN tivemos algum tempo que não estivemos tão bem e fomos finalistas (2017). Estamos em bom momento, temos boa seleção e um jogar fantástico que ajuda muito", acrescentou.O atleta, que espera ser um dos convocados por Héctor Cúper, disse que o treinador argentino tem feito um excelente trabalho, dando à seleção a dimensão que justifica os seus sete títulos continentais, feito sem paralelo em África."Ele conseguiu dar a volta. Fez uma grande seleção, um grande grupo e, para já, estamos a fazer um grande trabalho com ele", completou.