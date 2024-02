"Hat-trick" de Dybala dá vitória à Roma

No Olímpico da capital italiana, o internacional argentino foi a grande figura do desafio, por culpa dos três remates certeiros, o primeiro, da marca do castigo máximo, aos 42 minutos, e os restantes já no segundo tempo (58 e 69).O emblema de Turim marcou pelo colombiano Duvan Zapata (44) e pelo neerlandês Huijsen (89), na própria baliza.Com esta vitória, a Roma mantém o sexto posto, com 44 pontos, mais três do que a Fiorentina (sétima colocada), que ultrapassou precisamente a Lazio (oitava, 40) na tabela. O Torino é 10.º, com 36.No Estádio Artemio Franchi, em Florença, a Lazio adiantou-se no marcador por intermédio do espanhol Luís Alberto (45), mas, após o descanso, o conjunto "viola" operou a reviravolta no marcador, com tentos de Kayode (61) e Bonaventura (69), o último apontado pouco depois do penálti desperdiçado pelo colega argentino Nicolás González.