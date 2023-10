`Hat-trick` de Nketiah em goleada do Arsenal, Chelsea volta aos maus resultados

O avançado internacional inglês marcou aos 28, 51 e 58 minutos, no último com uma 'bomba' de fora da área, num jogo em que o avançado fez esquecer Gabriel Jesus, a contas com uma lesão muscular, sofrida na terça-feira, no jogo da ‘Champions’ em Sevilha.



A robustez do resultado ainda foi superior, primeiro com intervenção portuguesa, cabendo a Fábio Vieira, que entrou aos 73 minutos, a conversão de uma grande penalidade, aos 88 minutos, e depois japonesa, com golo de Tomiyasu, aos 90+6.



A vitória de hoje frente ao Sheffield United deixa a equipa de Mikel Arteta em segundo, a dois pontos do líder Tottenham, que, na sexta-feira, venceu fora o Crystal Palace (2-1), e à espera do campeão Manchester City, que apenas entra em campo no domingo.



Os ‘citizens’, de Rúben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, podem chegar aos 24 pontos, a marca do Arsenal, se vencerem fora o United, de Diogo Dalot e Bruno Fernandes, no emocionante dérbi da cidade de Manchester, a contar para a 10.ª jornada da Liga.



Também hoje, o Chelsea, com muitas baixas, voltou a ‘derrapar’, quando parecia em franca recuperação com três vitórias e um empate, desde a última derrota, no final de setembro, e desta vez ao perder em casa com o Brentford (2-0).



O treinador Maurício Pocchetino fez descansar o ex-benfiquista Enzo Fernández, que foi pai nos últimos dias, mas também não contou com os lesionados Chilwell, Mudryk, Nkunku ou Fofana, num jogo em que os ‘blues’ perderam ânimo após o primeiro golo.



A equipa londrina deu a ideia de estar por cima do jogo, mas o ‘balde de água fria’ do Brentford, num golpe de cabeça de Pinnock ao segundo poste, tirou equilíbrio ao Chelsea, que ainda sofreria o segundo nos instantes finais.



O guarda-redes Sánchez subiu na bola parada, na tentativa de resgatar um ponto para os ‘blues’, mas Mbeumo ganhou a bola de cabeça e apareceu a receber o passe de Maupay, com os dois em grande velocidade, isolados, para o 2-0, aos 90+6.



Com a derrota, o Chelsea segue em 11.º, a 15 pontos do líder, e a poder terminar esta 10.ª jornada em lugares mais abaixo, enquanto o Brentford subiu, à condição, a 10.º.



Em outro jogo da tarde, o Bournemouth (17.º) venceu o igualmente 'aflito' Burnley (19.º), por 2-1, num jogo em que a equipa da casa deu a volta ao marcador: Taylor marcou para os visitantes, aos 11 minutos, e Semenyo (22) e Billing (76) fizeram os golos caseiros.



Ainda hoje, o Wolverhampton (13.º), com vários portugueses em campo, recebe o Newcastle (sexto), que não terá o internacional italiano Sandro Tonali, suspenso por 10 meses, devido a apostas ilegais.