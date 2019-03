Hoffenheim anuncia Alfred Schreuder como treinador a partir da próxima época

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 13:52 | Futebol Internacional

"Estou ansioso pelo trabalho em Hoffenheim e ciente do grande desafio, mas é exatamente isso que acho particularmente atrativo. Pretendo dar um toque pessoal e enriquecer o meu currículo aqui", declarou o antigo membro da equipa técnica de Nagelsmann ao site oficial do clube germânico.



Schreuder, de 46 anos, trabalhou em Sinsheim entre outubro de 2015 e janeiro de 2018, sempre nas funções de técnico adjunto, primeiro ao lado do compatriota Huub Stevens, antes da chegada de Julian Nagelsmann, na ponta final da época 2015/16, que se tornou, aos 28 anos, o treinador mais jovem na história da Bundesliga.



No início do ano passado, Schreuder voltou à Holanda, onde viveu a única experiência como técnico principal, tendo orientado o Twente em 2014/15, antes de coadjuvar Erik ten Hag na liderança do Ajax, clube ao qual ficará ligado até ao fim da temporada.