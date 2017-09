Partilhar o artigo Hoffenheim empata na receção ao Hertha Berlim após derrota com Sporting de Braga Imprimir o artigo Hoffenheim empata na receção ao Hertha Berlim após derrota com Sporting de Braga Enviar por email o artigo Hoffenheim empata na receção ao Hertha Berlim após derrota com Sporting de Braga Aumentar a fonte do artigo Hoffenheim empata na receção ao Hertha Berlim após derrota com Sporting de Braga Diminuir a fonte do artigo Hoffenheim empata na receção ao Hertha Berlim após derrota com Sporting de Braga Ouvir o artigo Hoffenheim empata na receção ao Hertha Berlim após derrota com Sporting de Braga