Hossein Hosseini castigado por abraçar adepta

O diário Khabar Varzeshi noticia quepor “mau comportamento para com os agentes de segurança do jogo”.Depois de cerca de 40 anos sem mulheres em recintos desportivos, em 2019, por pressão da FIFA, as mulheres puderam voltar aos estádios de futebol para ver um jogo da seleção: a presente temporada é a primeira que permite público feminino.Posteriormente, no mesmo jogo, uma outra jovem recebeu a camisola de um futebolista do Esteghlal – que ficou em tronco nu – correndo posteriormente eufórica para a pequena bancada destinada apenas a mulheres.Nenhuma das duas jovens que invadiram o recinto usava hijab, difícil de vislumbrar também nas adeptas que estavam na bancada.