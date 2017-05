Huddersfield promovido à Premier League

Lusa 29 Mai, 2017, 20:01 | Futebol Internacional

O Huddersfield assegurou esta segunda-feira a promoção à primeira liga inglesa de futebol, ao vencer o Reading na final do 'play-off' no desempate por grandes penalidade (4-3), em jogo disputado no estádio de Wembley, em Londres.



O clube do norte de Inglaterra tinha terminado o campeonato em quinto, eliminando o Sheffield Wednesday, de Carlos Carvalhal, nas meias-finais dos 'play-off', igualmente no desempate por grandes penalidades.



O Reading, que tinha sido terceiro classificado na época regular e no qual alinha o português Tiago Ilori, falhou o regresso ao topo do futebol inglês, do qual foi despromovido em 2012/2013.



Treinados pelo alemão David Wagner, os 'terriers' juntam-se ao Newcastle, campeão do segundo escalão, e ao Brighton, segundo classificado, na subida à 'Premier League'.



Fundado em 1908, o Huddersfield foi campeão da Primeira Divisão em três temporadas consecutivas, de 1923 a 1926, tendo ainda conquistado a Taça de Inglaterra em 1922.



Apesar do sucesso durante os primeiros anos de existência, o clube não compete no principal escalão do futebol inglês desde 1971/72.