Hudson-Odoi emprestado pelo Chelsea ao Leverkusen

O Bayer Leverkusen explicou que a contratação de Hudson-Odoi, de 21 anos, é uma “reação às lesões graves dos atacantes Karim Bellarabi e Amine Adli”, assinalando que o jogador inglês “tem capacidade para conferir algo de especial” ao ataque da equipa.



“Assinámos contrato com um extremo veloz e com capacidade de penetrar nas defesas adversárias. Tem todas as condições para nos poder ajudar de imediato”, observou o diretor desportivo do clube germânico, Simon Rolfes.



O Bayer Leverkusen, que somou no sábado os primeiros pontos no campeonato, ao vencer por 3-0 no estádio do Mainz, integra o grupo B da Liga dos Campeões, em conjunto com FC Porto, Atlético de Madrid e Club Brugge.