Imbatível Celtic bate Aberdeen e conquista `treble` na Escócia

Um golo do australiano Tom Rogic já nos descontos, aos 90+2 minutos, selou o triunfo do conjunto de Glasgow, que começou a perder, por culpa de um tento do irlandês Jonathan Hayes, aos nove, mas empatou aos 11, por Stuart Armstrong.



Brendan Rodgers tornou-se, assim, o terceiro treinador a conseguir os três troféus domésticos, repetindo os feitos de Jock Stein (1967 e 1969) e Martin O’Neill (2001), sendo que o fez sem sofrer qualquer derrota, em 47 jogos.



O Celtic perdeu quatros jogos em 2016/17, mas todos na Liga dos Campeões, dois dos quais frente ao FC Barcelona, que goleou em casa os escoceses por 7-0 e venceu na Escócia por 2-0.



No que respeita ao ‘ranking’ da Taça da Escócia, que se disputa desde 1873/74, o Celtic passou a somar 37 troféus, mais quatro do que o vizinho e rival Glasgow Rangers.