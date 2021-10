Infantino acredita que o Brasil-Argentina deve ser decidido dentro do campo

Em 5 de setembro, em São Paulo, a partida foi suspensa após cinco minutos, por supostas violações dos protocolos da pandemia de covid-19.”, defendeu o líder do organismo que tutela o futebol mundial, em conferência de imprensa, realizada em Buenos Aires.Contudo, Infantino lembra que “nem sempre é possível, uma vez que existem regras”, pelo que é preciso aguardar para “ver o que os órgãos disciplinares da FIFA vão decidir”.Os eternos rivais sul-americanos enfrentavam-se na Arena Neo Química, em jogo de apuramento da zona sul-americana para o Mundial2022, interrompido quando estavam decorridos cinco minutos.O sucedido numa partida entre “as duas equipas mais gloriosas da América do Sul” marcou um momento de “loucura”, mas também foi um exemplo dos “desafios que apresenta a covid-19” a clubes, associações continentais e governos, declarou Infantino, na altura.Os quatro jogadores acabaram por ser colocados em quarentena quando chegaram ao Brasil, tendo também sido aconselhados a “regressar ao país de origem”.Depois de alguma discussão, a equipa da Argentina abandonou o relvado do encontro, enquanto os jogadores do Brasil ficaram em campo a realizar um treino.

Os argentinos, escudados pela autorização da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL), negaram qualquer conduta imprópria e o presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, considerou que a Anvisa “excedeu os limites do bom senso” ao interromper o jogo.