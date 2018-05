Inglaterra deixa de fora Hart e Wilshere e convoca estreante Alexander-Arnold

Lusa Comentários 16 Mai, 2018, 16:35 | Futebol Internacional

O selecionador inglês de futebol, Gareth Southgate, deixou o guarda-redes Joe Hart e o médio Jack Wilshere de fora da lista de 23 convocados para a fase final do Mundial2018, que integra o estreante Trent Alexander-Arnold.



Com 75 internacionalizações, Hart era o guarda-redes titular da Inglaterra há cinco meses, tendo sido o ‘dono’ da baliza da seleção britânica no Campeonato do Mundo de 2014 e nos Europeus de 2012 e 2016, que foi conquistado por Portugal.



“Temos outros três guarda-redes que protagonizaram uma boa época. Senti que os jogadores deveriam ser escolhidos com base no desempenho que tiveram durante esta temporada”, disse Southgate, explicando as razões que o levaram a convocar os guardiões Jack Butland, Jordan Pickford e Nick Pope.



Alexander-Arnold, de 19 anos, é o defesa lateral direito titular do Liverpool, mas, apesar de se constituir como uma das maiores revelações do futebol inglês, ainda não tem qualquer internacionalização pela seleção principal.



“Penso que esta é uma equipa com a qual podemos ficar entusiasmados. É um grupo jovem, mas com alguns jogadores experientes, que a tornam muito equilibrada”, observou Southgate, que também deixou de fora Wilshere, após uma época perturbada por várias lesões.



No Mundial2018, cuja fase final se vai realizar na Rússia entre 14 de junho e 15 de julho, a seleção da Inglaterra integra o Grupo G em conjunto com as congéneres da Bélgica, do Panamá e da Tunísia.



Lista de 23 convocados da Inglaterra:



- Guarda-redes: Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton) e Nick Pope (Burnley)



- Defesas: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Kieran Trippier (Tottenham), Danny Rose (Tottenham), Ashley Young (Manchester United), Fabian Delph (Manchester City), Kyle Walker (Manchester City), John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Gary Cahill (Chelsea) e Phil Jones (Manchester United)



- Médios: Eric Dier (Tottenham), Jesse Lingard (Manchester United), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea), Dele Alli (Tottenham) e Jordan Henderson (Liverpool)



- Avançados: Harry Kane (Tottenham), Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City) e Danny Welbeck (Arsenal)