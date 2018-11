Inglaterra vence Croácia e junta-se a Portugal na `final four` da Liga das Nações

Lusa Comentários 18 Nov, 2018, 17:45 | Futebol Internacional

A Inglaterra termina o grupo com sete pontos, à frente da Espanha, com seis, e da Croácia, que desce à Liga B.

No Estádio Wembley, em Londres, a vice-campeã mundial esteve a vencer, com um golo de Kramaric, aos 57, mas Lingard, aos 78, e Harry Kane, aos 85, provocaram a reviravolta e deram a vitória aos ingleses.

A `final four` da Liga das Nações realiza-se entre 05 e 09 de junho de 2019, no Porto e Guimarães, sendo que Portugal disputará a sua meia-final no primeiro dia -- a segunda será no seguinte -, frente a um adversário a determinar no sorteio de 03 de dezembro, em Dublin.

Com os vencedores dos grupos 3 (Portugal) e 4 (Inglaterra) da Liga A encontrados, falta conhecer quem se qualifica no grupo 1, a sair de entre França ou Holanda, e no grupo 2, cuja vaga é discutida entre Bélgica e Suíça.