Inter empata e permite aproximação do AC Milan

Já a Juventus, sem Cristiano Ronaldo, a contas com uma lesão muscular, foi derrotada por 1-0 e ultrapassada pela Atalanta, que subiu à terceira posição, com mais dois pontos do que os "binaconeri" – agora no quarto posto -, e a apenas dois do AC Milan.Quem também se atrasou, mas na corrida aos lugares que dão acesso às competições europeias, foi a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, que perdeu por 3-1 na visita ao Torino e viu o histórico rival, a Lazio, a consolidar o sexto lugar, com mais quatro pontos e menos um jogo, após vencer o Benevento por 5-3.

No outro encontro da 31.ª jornada da Série A, disputado hoje, o Bolonha goleou o Spezia por 4-1.