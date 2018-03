Inter goleia `Samp`, em manhã de sonho de Mauro Icardi

Lusa Comentários 18 Mar, 2018, 13:40 | Futebol Internacional

Icardi, que começou o encontro com 99 golos na ‘Serie A’, os 10 primeiros precisamente pelo conjunto de Génova, chegou aos 100 aos 30 minutos, de grande penalidade, e depois aumentou a sua contagem para 103, com tentos os 31, de calcanhar, 44 e 51.



Na presente edição do campeonato transalpino, Icardi, que foi substituído aos 66 minutos, passou a somar 22 golos, colocando-se a dois do líder dos marcadores, o avançado Ciro Immobile, da Lazio.



Antes do ‘póquer’ do argentino, aos 26 minutos, o croata Ivan Perisic inaugurou o marcador, de cabeça, na sequência de um cruzamento do internacional português João Cancelo, que atuou os 90 minutos.



Na classificação, o Inter de Milão ascendeu, provisoriamente, ao quarto lugar, com 55 pontos, mais dois do que a Lazio, que recebe ainda hoje o Bolonha. Por seu lado, a ‘Samp’ é sétima, com 41, e pode ser alcançada pela Atalanta (joga em Verona).