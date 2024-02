Inter Milão goleia Lecce e segue tranquilo na liderança da Serie A

Com golos do argentino Lautaro Martínez, aos 15 e 56 minutos, Davide Frattesi, aos 54, e do neerlandês Stefan de Vrij, aos 67, os ‘nerazzurri’ impuseram ao Lecce a sua sexta derrota nos últimos sete jogos na Serie A.



O Inter, ainda com um jogo em atraso, soma 66 pontos e tem nove de vantagem sobre a Juventus, segunda colocada, com 57, que regressou aos triunfos após um jejum de quatro jogos na receção ao Frosinone (3-2), com o golo decisivo dos 'bianconeri' a ser assinado por Rugani já em tempo de descontos.



Já o Frosinone, que segue na 16.ª posição, acabou por somar, em Turim, a quarta derrota consecutiva e o quinto jogo sem vencer.



O campeão italiano Nápoles, com o português Mário Rui no banco, continua irreconhecível e empatou 1-1 em casa do Cagliari, em que chegou à vantagem com um golo do nigeriano Victor Osimhen, aos 65, mas sofreu o empate pelo angolano Zito Luvumbo, aos 90+8.



O Nápoles, que não ganha há três jornadas, segue na nona posição, com 37 pontos, a 29 do líder Inter Milão, enquanto o Cagliari segue no 19.º e penúltimo lugar, em zona de despromoção, com 20, em igualdade pontual com Sassuolo (17.º) e Verona (18.º).