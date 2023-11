Inter Milão vence e segura liderança da Liga italiana

Em Bérgamo, os golos do Inter, que segue à condição com cinco pontos de vantagem sobre a Juventus, que só joga no domingo, foram marcados por Hakan Calhanoglu, de grande penalidade, aos 40 minutos, e Lautaro Martínez, aos 57.



Adversária do Sporting na Liga Europa, a Atalanta, que segue na quinta posição, ainda marcou, aos 61, mas acabou por somar a segunda derrota em quatro jogos.



O Inter Milão segue na segunda posição do Grupo D da Liga dos Campeões, no qual o Benfica ocupa a última posição, em igualdade pontual (sete) com a Real Sociedad, que lidera.



No primeiro jogo do dia, o Nápoles, adversário do Sporting de Braga no Grupo C da 'Champions', venceu a Salernitana, última classificada, por 2-0, e subiu ao quarto lugar da Liga italiana.



Com o português Mário Rui no banco, os golos da formação napolitana foram apontados por Raspadori, aos 13 minutos, e Eljif Elmas, aos 82.