Inter Milão vence em Bolonha e deixa, para já, a Juventus a 18 pontos

A equipa de Milão tem um compromisso exigente na quarta-feira, frente ao Atlético de Madrid, no Metropolitano, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois de ter vencido em San Siro por 1-0, razão provável para o técnico Simone Inzaghi ter poupado cinco titulares, mas nem assim a equipa abanou e deixou de somar mais três pontos, o que demonstra a qualidade em quantidade do plantel.



Um golaço do central alemão Yann Bisseck, aos 37 minutos, após assistência de Alessandro Bastoni, outro central, deu a vitória ao Inter, que teve a consistência coletiva para segurar essa vantagem, a despeito de terem ficado no ‘banco’ titulares como Stefan de Vriej, Lautaro Martínez, Federico Dimarco, Pavard e Dumfries.



O triunfo do Inter é mais significativo por ter sido obtido no estádio do Bolonha, equipa que está a efetuar um excelente campeonato, acima das expectativas, como atesta o seu atual quarto lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões.



Os milaneses não perdem há mais de cinco meses no campeonato, no qual apenas contam uma derrota, sofrida a 27 de setembro do ano passado, em casa, frente ao Sassuolo, na sexta jornada da Serie A, somando 24 vitórias e três empates, um número impressionante.



A equipa de Inzaghi lidera com 75 pontos (28 jogos), mais 18 do que a Juventus, com 57 (27), seguido do AC Milan, com 56 (27), do Bolonha, com 51 (28), e da Roma, com 47 (27).



Nos outros jogos hoje disputados, o Cagliari venceu o último classificado, a Salernitana, por 4-2, enquanto o Sassuolo bateu em casa o Frosinone, por 1-0, mas não chegou a sair da zona de despromoção, onde segue com 23 pontos, em 18.º.