Inter vence e fica perto do título em Itália

O Inter, com um golo e uma assistência do veterano avançado chileno Aléxis Sánchez, aproveitou da melhor forma o desaire de domingo da Juventus (2-1), segunda classificada, no campo do campeão Nápoles, para fugir ainda mais na liderança, com o "Scudetto" a ser praticamente uma certeza no final da temporada.Sánchez, de 35 anos, assistiu primeiro o albanês Asllani, aos 30 minutos, e marcou de grande penalidade, aos 38, enquanto o Génova, que segue no 12.º posto a 10 pontos da zona de despromoção, ainda reduziu pelo mexicano Vásquez, aos 54.Do lado do Génova, Vitinha voltou a ser suplente e foi lançado na partida aos 63 minutos. O avançado português, que trocou o Marselha pela Serie A no mercado de inverno, continua sem ser titular, e sem marcar qualquer golo, somando apenas 48 minutos em quatro jogos.O Inter alcançou a 12.ª vitória seguida em todas as provas, incluindo o registo de 21 jogos sem derrotas na Liga italiana. Em toda a época, até agora, a equipa de Milão só por uma vez foi derrotada, em setembro com Sassuolo (2-1), embora também tenha sido eliminada da Taça de Itália, pelo Bolonha (2-1), mas após prolongamento.