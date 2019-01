Irão, de Carlos Queiroz, vence Vietname e apura-se para `oitavos` da Taça Asiática

Lusa Comentários 12 Jan, 2019, 14:33 | Futebol Internacional

No Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, a seleção iraniana garantiu o segundo triunfo na prova, com dois golos de Sardar Azmoun, aos 38 e 69 minutos.



O guarda-redes Amir Abedzadeh, do Marítimo, voltou a ser suplente não utilizado na equipa de Carlos Queiroz, que soma seis pontos, mais três do que o Iraque, que joga hoje com o Iémen. Vietname e Iémen ainda não pontuaram.



Na terceira e última jornada do Grupo D, na quarta-feira, o Irão defronta o Iraque.