Itália vence Venezuela na preparação para o Euro2024

Em Fort Lauderdale, no estado da Flórida, Mateo Retegui (40 e 81 minutos) deu a vitória aos transalpinos, que ainda viram Darwin Machís a repor a igualdade (43), já depois de Gianluigi Donnarumma ter defendido uma grande penalidade de Salomon Rondon (03).



Se Jhonder Cádiz, avançado do Famalicão, foi utilizado a partir dos 62 minutos, Telasco Segovia, médio do Casa Pia, não saiu do banco da Venezuela, que defronta no próximo verão em solo americano México, Equador e Jamaica para o Grupo B da Copa América.



Já a Itália, campeã continental em 1968 e 2020, acompanhará Espanha, vencedora em 1964, 2008 e 2012, Croácia e Albânia, no grupo B da fase final do Europeu, e vai tentar revalidar o cetro vencido há quatro anos entre 14 de junho e 14 de julho, na Alemanha.



Eslovénia empata



Nessa prova estará também a Eslovénia, que se agarrou a um golo tardio de Benjamin Sesko (81 minutos) para empatar em Malta, após Matthew Guillaumier (54) e Stephen Pisani (58) terem invertido o tento de Andraz Sporar (28), antigo avançado do Sporting.



De volta ao principal torneio europeu de seleções, 24 anos depois da única participação como país independente, os eslovenos defrontarão Inglaterra, Dinamarca e Sérvia no Grupo C, prosseguindo a sua preparação na terça-feira perante Portugal, em Liubliana.