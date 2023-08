Ivan Cavaleiro chamado à seleção angolana de futebol

Ivan Cavaleiro, atualmente ao serviço dos franceses do Lille, representou a seleção "AA" portuguesa em duas ocasiões, ambas em 2014, pela mão de Paulo Bento, depois de ter atuado nas equipas lusas de sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21.Desta forma, o extremo, de 29 anos, é a grande novidade nos 28 jogadores eleitos pelo selecionador de Angola, o português Pedro Gonçalves, para o encontro de 7 de setembro, referente à sexta e última jornada do Grupo E da fase de apuramento para a CAN2023.Angola está no segundo lugar do grupo, com oito pontos, atrás do líder Gana, que tem nove, enquanto a República Centro-Africana está na terceira posição, com sete, e Madagáscar é último, com dois e já sem possibilidades de se apurar.Para a fase final da CAN2023, que terá lugar entre janeiro e fevereiro de 2024, na Costa do Marfim, qualificam-se os dois primeiros de cada grupo, exceção feita ao grupo do país anfitrião (Grupo H), em que apenas está um lugar em disputa, visto que os costa-marfinenses têm já lugar assegurado.Neblu (1.° de Agosto),e Gelson (Interclube).António Hossi (1.° de Agosto), Tó Carneiro (Petro de Luanda), Eddie Afonso (Petro de Luanda), Quinito (Petro de Luanda), Buatu (Valênciennes, Fra),e Murilo Fortuna (Gent, Bel).Rui Modesto (AIK, Sue), Fredy (Antalyaspor, Tur),, Bruno Paz (Konyaspor, Tur),, Megue (Petro de Luanda) e Estrela (Erzurumspor, Tur).Zine (AEK, Gre), Mabululu (Al Ittihad, Egi), Gilberto (Petro de Luanda), Milson (Maccabi Telavive, Isr), Chico Banza (Anorthosis, Cyp),, Gelson Dala (Al-Wakrah, Qat),, João Lucas (Shanghai Port, Chi) e Zito Luvumbo (Cagliari, Ita).