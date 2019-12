Ivo Vieira diz que o Vitória, mesmo já eliminado, quer vencer na Alemanha

Com dois pontos após cinco partidas, os vimaranenses estão ‘condenados' ao quarto e último lugar do grupo e vão despedir-se da competição quinta-feira, na Alemanha, num duelo em que o técnico madeirense espera ver os seus atletas lutarem pelo primeiro triunfo, mas sem qualquer "trauma" ou "frustração" pelo que não foi conseguido.



"Há que interpretar este momento como de crescimento, em que os atletas puderam usufruir de palcos fantásticos. Vamos tentar ganhar, pois é merecido pelo futebol que o clube apresentou, mas sabemos que vai ser difícil", adiantou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo marcado para as 17:55, no Estádio Commerzbank.



Apesar da turma minhota ter perdido na receção aos germânicos, em outubro, por 1-0, após um golo do defesa Evan N'Dicka, Ivo Vieira lembrou que os seus pupilos fizeram então um bom jogo e precisam apenas de "ser mais competentes" para fazerem mais golos do que o Eintracht, na quinta-feira.



Além de precisar de um triunfo para se qualificar, na condição de segunda classificada, com nove pontos, mais dois do que os belgas do Standard de Liège, a equipa alemã só perdeu até agora dois jogos em casa na presente época: Arsenal, para a Liga Europa (3-0), e Wolfsburgo, para o campeonato (2-0).



O ‘timoneiro' vitoriano reconheceu que o Eintracht Frankfurt é "muito forte em casa", mas também passível de ser contrariado por um Vitória "organizado", a "acreditar na sua ideia de jogo".



Em retrospetiva, Ivo Vieira considerou ainda que o número de pontos que o clube português tem é "injusto", apesar de se encontrar, a seu ver, no "grupo mais difícil para se aspirar a um apuramento à fase seguinte".



Ao lado do treinador, o defesa Frederico Venâncio considerou que a participação na Liga Europa foi uma oportunidade para alguns jogadores que se estrearam na competição "aprenderem e ganharem experiência".



Com 10 partidas disputadas na época em curso, o central, de 26 anos, prometeu ainda um Vitória preparado para "enfrentar um ambiente adverso", mas também para "receber apoio dos seus adeptos" e para tentar ganhar.



Questionado ainda sobre a recente falta de produtividade dos avançados portugueses do Eintracht, André Silva e Gonçalo Paciência, Venâncio lembrou que os minhotos não se podem preocupar apenas com esses dois elementos, mas com a "parte ofensiva" do adversário como um todo.



O Eintracht Frankfurt, segundo classificado do grupo F, com nove pontos, menos um do que o líder Arsenal, recebe o Vitória de Guimarães, quarto e último classificado, com dois, num jogo agendado para as 17:55 de Lisboa, no Estádio Commerzbank, em Frankfurt, com arbitragem do lituano Gediminas Mazeika.