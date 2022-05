Jan Vertonghen nos convocados da seleção belga

Na lista, destaque para a inclusão de Eden Hazard, que não joga pela seleção desde novembro devido a várias lesões, e para as estreias do médio Amadou Onana (Lille, França) e do avançado Lois Openda (Vitesse, Países Baixos).Nas escolhas de Martinez estão também estrelas como Thibaut Courtouis, Toby Alderweireld, Axel Witsel, Kevin de Bruyne ou Romelu Lukaku, nomes consagrados da seleção vice-líder do ranking FIFA, atrás do Brasil.A Bélgica integra o grupo 4 da elite na Liga das Nações, em que tem como adversários Países Baixos, Polónia e País de Gales.Em junho, a seleção belga começa por defrontar em casa os Países Baixos (3 de junho) e a Polónia (8) e fora o País de Gales (11) e novamente os polacos (14).