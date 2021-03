Joan Laporta eleito presidente do FC Barcelona

Um total de 55.611 sócios, correspondente a 50,42% do universo de associados do Barcelona, participaram no ato eleitoral, apesar das fortes restrições impostas pelas autoridades sanitárias, devido à pandemia de covid-19.Cerca de quatro meses após a demissão de Bartomeu, em 27 de outubro de 2020, Laporta foi eleito presidente do "Barça", um dos maiores símbolos da Catalunha, e tem como tarefa prioritária assegurar a continuidade do futebolista argentino Lionel Messi, cujo contrato termina em 30 de junho.

Bartomeu, que a ser investigado no processo "Barçagate" (uma alegada campanha difamatória contra opositores), liderou o clube entre 2014 e 2020, com Carles Tusquets a sucedê-lo, de forma interina, a partir de outubro do ano passado, após muita pressão de adeptos e até de atletas, como Messi, que ameaçou sair no verão de 2020.