João Félix punido com três jogos de suspensão

Félix, emprestado pelo Atlético de Madrid ao Chelsea até final da época, vai ficar fora dos jogos com Crystal Palace, Liverpool e Fulham, para a liga inglesa.O internacional português, que chegou a Londres na quarta-feira, foi expulso aos 58 minutos do jogo com o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, por uma entrada dura sobre Tete.Apesar da expulsão, o treinador do Chelsea considerou que Félix estava a ser o melhor jogador na partida, que estava em atraso desde a sétima jornada e que o Fulham venceu por 2-1.”, disse Graham Potter, em conferência de imprensa.A suspensão de João Félix, de 23 anos, ocorreu numa altura em que o Chelsea ocupa a 10.ª posição da Liga inglesa, a 10 pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.