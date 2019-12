João Klauss quer "vingar-se" da derrota em Alvalade

O Sporting discute diretamente com o LASK Linz a vitória no grupo, bastando aos “leões” um empate. A equipa tem 12 pontos, o LASK dez, enquanto o PSV tem sete, mas desvantagem nos confrontos com austríacos, e o Rosenborg zero pontos.



Em declarações ao jornalista Alexandre Afonso o jogador brasileiro, de 22 anos, reconheceu que “o Sporting tem uma grande equipa, muito concentrada e com bons valores individuais”.



Sobre o jogo o avançado disse que a equipa austríaca “não é favorita mas será um jogo equilibrado”.



João Klauss representou os alemães do Hoffenheim antes de ingressar no LASK Linz e, apesar de repartir o favoritismo, considerou que o desafio é “uma boa oportunidade para ‘vingar’ a derrota de Lisboa”.



O futebolista reconheceu que o principal objetivo era a qualificação, já alcançada, e agora “só falta ser primeiro no grupo”.



Um outro fator poderá influenciar a partida que é a adaptação ao frio, um dado que “vai ser difícil para o Sporting”.



Klauss começou a carreira no Internacional de Porto Alegre e com 13 anos mudou-se para o Juventude em Caxias do Sul. Depois de um ano ele voltou para Porto Alegre e entrou para o Grémio.