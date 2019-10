João Mário estreia-se a marcar pelo Lokomotiv Moscovo

O internacional português João Mário estreou-se a marcar pelo Lokomotiv Moscovo, na vitória por 2-0 no reduto do Akhmat Grozny, em jogo de abertura da 13.ª jornada da I Liga russa de futebol.

O médio apontou o segundo golo do Lokomotiv, aos 86 minutos, depois de na primeira parte Kolomeytsev (23) ter inaugurado o marcador para os visitantes, que também teve o avançado luso Éder entre os titulares.



Este foi o quinto triunfo consecutivo na prova para a equipa da capital russa e é agora líder isolado, de forma provisória, com 29 pontos, mais três do que Krasnodar, Zenit e Rostov. O Akhmat Grozny, com 12 pontos, está na 14.ª posição.