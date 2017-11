João Mário valoriza simbiose entre juventude e veterania

Mário Aleixo - RTP 08 Nov, 2017, 10:53 / atualizado em 08 Nov, 2017, 10:53 | Futebol Internacional

O médio foi o futebolista escolhido para falar esta quarta-feira, em conferência de imprensa antes do treino matinal da seleção.



João Mário falou da chamada de alguns jovens, pela primeira vez à seleção principal, e frisou que nada mudará no seio da equipa das quinas.



A propósito o jogador especificou: "Faço parte deste grupo há algum tempo. São jogadores que já conheço das seleções mais jovens. O grupo de Portugal é muito bom. Cada vez que estamos aqui temos de mostrar o nosso valor. Estão sempre a aparecer novos jogadores com qualidade. A responsabilidade é sempre a mesma, temos de mostrar que merecemos estar cá. Portugal tem cada vez mais talentos, temos de mostrar sempre que merecemos cá estar".



Cristiano Ronaldo é um dos ausentes desta concentração e João Mário admitiu que o coletivo sente sempre a falta do capitão.



A Arábia Saudita será o adversário da próxima sexta-feira e está qualificada para o Mundial, pelo que o jogador realça a importância deste desafio: "É uma equipa que podemos encontrar no Mundial. Vamos preparar este jogo com atenção especial. Somos Portugal e queremos tentar vencer".



Sobre o Mundial do próximo ano na Rússia, o futebolista deixou todas as ambições em aberto: "Sabemos que o campeonato é diferente, mais competitivo que o Europeu. Sabemos que há seleções favoritas, mas acreditamos e sonhamos".





O jogador fez ainda referência ao cariz solidário dos dois próximos jogos que se destinam a ajudar as vítimas dos incêndios que aconteceram em Portugal nos últimos meses.Em relação ao seu futuro no Inter de Milão e aos rumores do interesse do paris Saint Germain afirmou: "Tudo isso faz parte do futebol. São rumores e notícias, mas mantenho-me focado. Agradeço onde estou e tento dar o meu melhor. Mas isso não me distrai da seleção. É óbvio que queria jogar mais, como todos os que estão na minha situação, mas acredito que as coisas podem mudar. De certeza que irei jogar mais, mas agora estou aqui e tenho de me mostrar ao selecionador. Momento no clube não tira a minha confiança e convicção de que posso estar no Mundial. Novo projeto? Falta algum tempo para o mercado de transferências. Vou ver o que vai acontecer e depois vou decidir em função do que é melhor para mim e para minha carreira".As respostas de João Mário às peeguntas dos jornalistas para ouvir aqui na integra.