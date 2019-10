Jogo entre Coreias foi duro e estranho

A equipa de futebol da Coreia do Sul descreveu o jogo de qualificação contra a Coreia do Norte, em Pyongyang, na terça-feira, como duro e estranho.

O encontro histórico terminou com um empate a zero no enorme e completamente vazio estádio Kim Il-sung, com capacidade para 50 mil espetadores.



O avançado do Tottenham Son Heung-min sublinhou que vai lembrar-se durante muito tempo a partida em Pyongyang como uma experiência estranha, durante a qual os jogadores sul-coreanos tiveram sorte em conseguir evitar lesões no jogo contra os norte-coreanos, que caracterizou como "muito duros".



As qualificações "não podem ser sempre boas, para os nossos jogadores e pessoal foi difícil", disse Son aos jornalistas, no aeroporto internacional de Incheon.



O dirigente da equipa sul-coreana Choi Young-il declarou que a associação de futebol sul-coreana vai debater a possibilidade de apresentar uma queixa junto da FIFA, relativamente ao que descreveu como uma falha norte-coreana em garantir boas condições de alojamento à equipa visitante e por ter impedido meios de comunicação social e espetadores de assistirem ao jogo.







Histórico







A Coreia do Sul vai receber a Coreia do Norte em 04 de junho de 2020, 11 anos após o último jogo entre ambas em Seul, no apuramento então para o Mundial2010.







O jogo, do grupo H de qualificação para o Mundial2022, tinha a importância histórica de ser disputado quase três décadas depois do último jogo em Pyongyang entre os dois países, tecnicamente ainda em guerra.No final da Guerra da Coreia (1950-53), Seul e Pyongyang assinaram um armistício, que ainda não foi substituído por um tratado de paz.