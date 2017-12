Jonas Eriksson dirige jogo entre FC Porto e Mónaco

Mário Aleixo - RTP 04 Dez, 2017, 11:50 / atualizado em 04 Dez, 2017, 11:50 | Futebol Internacional

Jonas Eriksson, de 43 anos, que arbitrou a meia-final do Euro2016 entre Portugal e o País de Gales (2-0), em França, depois de também ter estado no triunfo luso na Albânia (1-0), na qualificação para a prova continental, dirige pela terceira vez um jogo do FC Porto.



O sueco esteve no triunfo do FC Porto frente aos suíços do Basileia (4-0) e na derrota caseira com os ingleses do Chelsea (1-0), para as edições da Liga dos Campeões de 2014/15 e 2009/10, respetivamente.



O FC Porto entra para a derradeira jornada da fase de grupos na segunda posição, com os mesmos sete pontos dos alemães do Leipzig, que seguem no terceiro posto, e a quatro do líder Besiktas, de Ricardo Quaresma e Pepe. O Mónaco, do treinador luso Leonardo Jardim, é quarto, com dois pontos, e já está eliminado.

Alemão e escocês nos jogos do V. Guimarães e Sp. Braga

Na Liga Europa, a UEFA nomeou o árbitro alemão Daniel Siebent para a receção do Vitória de Guimarães ao Konyaspor, na quinta-feira, para o Grupo I, e o escocês John Beaton para a deslocação do Sp. Braga a casa do Basaksehir, para o grupo C.



Daniel Siebent, de 33 anos, vai dirigir pela primeira vez um encontro de um clube português, tal como John Beaton, de 35, embora ambos contem nos seus currículos com presenças em jogos da seleção portuguesa de sub-19.



À entrada para a última jornada da fase de grupos, o Sp. Braga lidera o C, com 10 pontos, seguido do Ludogorets, com oito, a formação turca soma cinco e o Hoffenheim quatro.



O Vitória de Guimarães ocupa o quarto lugar do Grupo I, com quatro pontos, a sete do líder Salzburgo. O Marselha segue no segundo posto, com sete, e o Konyaspor no terceiro, com cinco.