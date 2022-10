Jorge Sampaoli substitui Julen Lopetegui como treinador do Sevilha

Sampaoli, de 62 anos, regressa ao Sevilha, que orientou na época 2016/17, antes de assumir o comando da seleção argentina, tendo assinado um contrato até 30 de junho de 2024, de acordo divulgado pelo clube espanhol.

O treinador argentino, que estava sem clube, depois de ter deixado o Marselha em julho, já vai orientar o treino de hoje do Sevilha, que na quarta-feira anunciou o despedimento de Lopetegui, pouco tempo depois da derrota por 4-1 na receção ao Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões.





Na presente temporada, o Sevilha venceu apenas um dos 10 jogos oficiais disputados, averbando ainda seis derrotas e três empates, sendo que na Liga espanhola ocupa um modesto 16.º lugar, logo acima da zona de despromoção, com cinco pontos em sete jornadas.Julen Lopetegui, de 56 anos, assumiu o comando técnico do Sevilha em 2019/20, depois de passagens por Rayo Vallecano, Real Madrid B, FC Porto (entre 2014 e 2016), seleção espanhola e Real Madrid, sendo que na primeira temporada conduziu os sevilhanos à conquista da Liga Europa.Nas três épocas que completou ao serviço dos andaluzes, a equipa ficou sempre no quarto lugar da Liga espanhola, garantindo nessas três ocasiões o acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões.