José Gomes confiante para colocar o Almería na primeira liga espanhola

O ex-técnico do Marítimo vai fazer a estreia no comando do conjunto da segunda liga, na quinta-feira, pelas 18:30 (hora de Lisboa), frente ao quinto classificado da 'la Liga2' na temporada finda. A segunda mão acontece três dias depois, em Almería.



“Encontrei um plantel com vontade de triunfar. Houve muitas mudanças de treinadores, mas vejo o grupo muito motivado e unido para subir à I Liga. Sinto nas ruas que as pessoas querem a promoção”, disse José Gomes, em conferência de imprensa, acrescentando “estar a 200 por cento para levar o Almería à primeira divisão”.



Quanto a eventuais revoluções na equipa, que antes da chegada de José Gomes, foi orientada pelos compatriotas Pedro Emanuel, Mário Silva e, pelo meio, ainda teve o espanhol Guti Hernández, o treinador luso, de 49 anos, rejeitou, frisando que a solução “está nos seus jogadores”.



“Temos um plano muito claro no Almería, não sou um mago do futebol, mas, sim, vejo que há no plantel vontade para tentar a subida à I Liga. Não preparo nenhuma revolução no Almería para a visita ao Girona. A solução está nos nossos jogadores, são eles que levaram o Almería ao ‘play-off’ da subida à I Divisão nesta temporada”, justificou.



José Gomes pediu ainda “respeito pelos pontos importantes do Girona” e frisou a importância de “gerir a fadiga dos jogadores”.



Caso a equipa andaluz ultrapasse o adversário catalão, irá discutir o acesso à elite do futebol espanhol na final do ‘play-off’ com o vencedor do encontro entre o Elche e Zaragoza.