Julen Lopetegui pede respeito por Portugal no Mundial

29 Dez, 2017

Num discurso virado para dentro o técnico espanhol pediu “muita humildade” à seleção “roja” quando defrontar o atual campeão da Europa.



O treinador, em declarações ao canal Movistar, mostrou-se convicto de que a seleção de Espanha terá de dar o máximo para derrotar Portugal, na primeira jornada do Grupo B do Mundial2018.



"O jogo (com Portugal) podia ser uma final. Vamos tentar chegar lá na melhor forma possível e com muita humildade, mas também com ambição máxima", realçou o selecionador espanhol.



Lopetegui recordou o valor que a equipa das quinas possui e o valor de Cristiano Ronaldo e Fernando Santos: "A seleção portuguesa é campeã da Europa e conta com um dos melhores jogadores da história. Além disso, conta com uma grande geração orientada por um treinador muito experiente."





A Espanha tem ambições e a meio ano do início da competição o desejo de Julen Lopetegui é o mesmo de todos os concorrentes.O antigo treinador do FC Porto estendeu os seus elogios ao Irão, "a equipa mais poderosa da Ásia", e Marrocos, "que deixou a Costa do Marfim de fora".