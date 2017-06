Juventus acerta "rescisão de contrato" com brasileiro Dani Alves

Lusa 21 Jun, 2017, 20:28 | Futebol Internacional

"Não houve rutura com Dani Alves, mas as motivações são fundamentais para um futebolista. Ele queria uma nova experiência, acordaremos uma rescisão de contrato e desejamos-lhe sorte", disse o dirigente.



Em recente entrevista a um canal de televisão brasileiro, o futebolista, de 34 anos, que tem vários pretendentes em Inglaterra, aconselhou o jovem argentino Paulo Dybala a deixar a Juventus para continuar a melhorar em outro clube, atitude que causou polémica e obrigou a 'vecchia signora' a aclarar a sua posição.



O antigo lateral direito do FC Barcelona deverá estar a caminho do Manchester City, clube no qual reencontrará precisamente o treinador Pep Guardiola, com quem foi campeão da Europa pelos catalães em 2009 e 2011 -- em 2015 voltou a ser, com Luis Enrique.



Morotta revelou ainda que recebeu uma "oferta importante" pelo lateral esquerdo brasileiro Alex Sandro, ex-FC Porto, mas destacou a vontade do clube em manter os melhores futebolistas.



"Recebemos uma oferta importante por Alex Sandro. Não temos intenção de vender ninguém, mas se um jogador quer ir embora, como já aconteceu em anos anteriores, haverá que encontrar uma solução. Manter um jogador que quer ir embora não interessa a ninguém", frisou.



O dirigente abordou ainda a investigação aberta pela FIFA quanto à venda do francês Paul Pogba ao Manchester United no verão de 2016 a troco de 105 milhões de euros.



"Foi uma negociação com números muito altos, pelo que é normal que haja uma investigação. Nós respeitámos as normas fiscais, respondemos às perguntas da FIFA e confiamos que não haverá medidas disciplinares", concluiu.