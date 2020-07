Juventus contrata Félix Correia ao Manchester City

A Juventus anunciou a contratação do futebolista português Félix Correia ao Manchester City, por uma verba de 10,5 milhões de euros, enquanto o espanhol Pablo Taboada faz o percurso inverso por 10 milhões.



Em comunicado, o emblema de Turim, em que joga Cristiano Ronaldo, anunciou o negócio, que será pago "durante o próximo ano financeiro", em 2020/21, com um contrato de cinco anos, até junho de 2025, para o avançado português de 19 anos.



Correia, formado no Sporting, chegou ao City esta época e foi, de imediato, emprestado aos holandeses do AZ Alkmaar, por quem alinhou em quatro partidas na primeira equipa.



No caminho inverso está Pablo Taboada, de 18 anos, que depois de ser formado no FC Barcelona chegou à ‘Juve' e agora se muda para os ‘citizens', em Inglaterra, numa troca similar à que os campeões italianos realizaram com o ‘Barça'.



Esta semana, foi confirmada a partida do bósnio Pjanic, de 30 anos, para os campeões espanhóis, por 60 milhões de euros, enquanto o brasileiro Arthur, de 23, segue no outro sentido por 72 milhões de euros, além de outros pagamentos variáveis.