Juventus mais perto do título em Itália

Lusa 23 Abr, 2017, 22:29 | Futebol Internacional

Um golo na própria baliza Ezequiel Muñoz, aos 17 minutos, inaugurou o festival de golos da Juventus, que um minuto depois viu Paulo Dybala fazer o 2-0, num momento espetacular.



Mario Mandzukic, aos 41 minutos, e Leonardo Bonucci, aos 64, completaram a goleada, que deixa a 'Vecchia Signora' com 11 pontos de vantagem sobre a Roma, que visita o lanterna-vermelha Pescara na segunda-feira no encerramento da 33.ª jornada.



A formação de Turim, que na quarta-feira garantiu um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões, deu outra prova da sua superioridade absoluta na Seria A, somando o 13.º triunfo consecutivo em casa, onde não perdem desde setembro de 2015, e 'vingando' o 3-1 da primeira volta, na visita a Génova.



A cinco jornadas do final, a Juventus deu assim um passo importante rumo ao sexto título consecutivo, numa temporada em que também chegou à final da Taça da Itália e na qual poderá atingir a da Liga dos Campeões, em caso de vitória contra o Mónaco.



A equipa orientada por Massimiliano Allegri lidera o campeonato italiano, com 83 pontos, mais 11 do que a Roma, segunda.



O Génova, que jogou com Miguel Veloso no 'onze', é 16.º, com 30 pontos.