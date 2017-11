Juventus perde com a Sampdoria e vê Nápoles consolidar a liderança

Lusa 19 Nov, 2017, 17:03 | Futebol Internacional

A formação de Turim, adversária do Sporting na Liga dos Campeões, só conseguiu reduzir a desvantagem em tempo de descontos, com um penálti convertido por Gonzalo Higuain (90+1) e um golo de Paulo Dybala (90+4).



No dia em que comemora 22 anos da estreia como profissional, o guarda-redes Buffon ficou fora dos convocados por opção técnica, assistindo na bancada à segunda derrota da Juve na presente edição da liga italiana, depois do desaire por 2-1 na receção à Lázio, em 14 de outubro.



A jogar em casa, a Sampdoria, que sofreu bastante nos minutos finais, chegou ao 3-0 com golos de Duvan Zapata, Lucas Torreira e Gianluca Caprari, aos 71, 79 e 84 minutos, respetivamente.



A derrota, que deixa a Juventus mais longe da liderança da liga italiana, com 31 pontos, antecede a receção ao FC Barcelona, do grupo D da ‘Champions’, agendada para quarta-feira.



A equipa de Turim pode ainda hoje descer ao terceiro lugar da liga, caso o Inter, que soma 30 pontos, triunfe na visita à Atalanta.



No fundo da tabela, o Benevento continua sem pontos, depois de hoje ter perdido por 2-1 na receção ao Sassuolo, num jogo em que ficou reduzido a 10 aos 67 minutos, na sequência da expulsão de Gaetano Letizia.



A Fiorentina foi empatar a um golo na visita ao Spal, que esteve a ganhar desde o minuto 42, na sequência de um golo de Alberto Paloschi (42). Federico Chiesa marcou aos 80 minutos o golo do empate da equipa de Florença.



O Torino e o Chievo também empataram a um golo, com Perparim Hetemaj a marcar para a formação de Verona, aos 14, e Daniele Baselli, a repor a igualdade aos 34 minutos.



A Udinese perdeu por 1-0 na receção ao Cagliari, com o golo da vitória a ser apontado pelo brasileiro João Pedro, aos 55 minutos.



Num jogo disputado de manhã, o Génova, de Miguel Veloso, venceu por 1-0 o Crotone, com um golo de Luca Rigoni (11), mas continua em zona de despromoção.