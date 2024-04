Juventus reforça terceiro lugar em Itália

Em Turim, um golo de Gatti, aos 21 minutos, foi suficiente para a Juventus construir uma vantagem de quatro pontos no terceiro posto, enquanto a Fiorentina segue a meio da tabela, em 10.º.



O Bolonha, a grande surpresa desta edição da Serie A, ficou a zero perante o penúltimo classificado da prova, e viu a Roma, quinta, ficar agora a três pontos, na luta por um lugar na Liga dos Campeões da próxima temporada.



O campeão Nápoles, com Mário Rui nos últimos minutos, foi vencer ao campo do confortável Monza, de Dany Mota, por 4-2, e, ao subir ao sétimo lugar, ainda tem alguma esperança dos lugares de ‘Champions’ (está agora a 10 pontos).



Os napolitanos beneficiaram da derrota da Atalanta, sexta, no campo do Cagliari (2-1), e da Lazio, sábado, no dérbi da capital com a Roma (1-0).



Devido a problemas físicos, Vitinha falhou o triunfo do Génova (2-1) no campo do Verona, que contou com Dani Silva toda a segunda parte.