Juventus sobe provisoriamente a primeiro em Itália

Lusa 27 Jan, 2018, 23:25 / atualizado em 27 Jan, 2018, 23:29 | Futebol Internacional

A 'Juve' tem agora mais dois pontos do que os napolitanos e coloca pressão sobre o rival, que tem um jogo considerado acessível nesta ronda.



A formação de Turim foi sempre mais forte no jogo que os de Verona, mas não conseguiu chegar ao golo, mesmo quando já em vantagem numérica, por expulsão de Samuel Bastien.



A segunda parte foi ainda mais intensa, com o Chievo totalmente manietado e reduzido já a nove elementos. Finalmente, Khedira inaugurou o marcador aos 67 minutos, e Higuain fechou as contas aos 88.



Mais cedo, a Atalanta venceu por 3-0 em casa do Sassuolo e subiu ao sétimo lugar, ultrapassando provisoriamente o AC Milan.



Bryan Cristante, médio emprestado pelo Benfica, marcou aos 83 o segundo golo da equipa de Bérgamo. Os outros golos foram de Andrea Masiello (30) e Remo Freuler (86).