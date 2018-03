Juventus vence Atalanta e aumenta para quatro pontos vantagem sobre o Nápoles

Lusa Comentários 14 Mar, 2018, 20:27 | Futebol Internacional

O avançado argentino Gonzalo Higuaín abriu o marcador aos 29 minutos, mas o golo da tranquilidade surgiu apenas a cerca de 10 minutos do final do jogo, por intermédio do internacional francês Blaise Matuidi.



A Atalanta nunca se conformou com a desvantagem no marcador e manteve a Juventus sob pressão quase até ao fim, mas a expulsão de Gianluca Mancini, aos 79 minutos, por acumulação de amarelos, acabou por condicionar a réplica da equipa nos últimos dez minutos.



A Juventus deu assim continuidade a longa série vitoriosa de resultados na 'Serie A' – a última partida em que cedeu pontos remonta a 09 de dezembro, com um nulo diante do Inter, em Turim – e passou a somar 74 pontos, mais quatro do que o Nápoles, segundo classificado, único adversário capaz de impedir a revalidação do título pela 'vecchia signora'.