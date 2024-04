Juventus volta a empatar e deixa o segundo lugar aberto para o AC Milan em Itália

A equipa de Turim somou o segundo empate seguido na Serie A e poderá terminar a ronda no terceiro posto a oito do segundo, caso o AC Milan vença na segunda-feira na receção ao líder Inter Milão.



Olhando para baixo, a Juventus tem cinco pontos de vantagem sobre o Bolonha, quarto e equipa sensação da prova, mas essa diferença poderá ser reduzida também na segunda-feira, em duelo com a Roma na capital italiana.



No 13.º posto, mas ainda com o 'fantasma' da despromoção bem presente, o Cagliari, do técnico veteraníssimo Cláudio Ranieri, construiu uma vantagem de dois golos na primeira, ambos de grande penalidade, primeiro por Gaetano, aos 30 minutos, e depois com o colombiano Mina, aos 36.



A Juventus respondeu na segunda parte, primeiro com um remate certeiro do avançado sérvio Vlahovic, aos 61 minutos e depois com um autogolo de Dossena, aos 87, naquele que foi o sexto jogo seguido da equipa de Turim sem vencer fora de portas.



No arranque da jornada, a Lazio, sexta, foi vencer a Génova, 12.º, por 1-0, com a equipa da casa ainda sem poder contar com o avançado Vitinha, lesionado.