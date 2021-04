Keylor Navas prolonga ligação com o Paris Saint-Germain até 2024

“[Keylor Navas] rapidamente se consolidou como um dos melhores guarda-redes da história do Paris Saint-Germain. As suas exibições contribuíram de forma notável para aumentar a competitividade europeia do clube nas últimas duas temporadas”, pode ler-se na página do clube parisiense na Internet.



O companheiro de equipa do português Danilo ingressou no PSG na época 2019/20, proveniente dos espanhóis do Real Madrid, e assumiu-se como titular, contabilizando um total de 72 encontros, sendo que, em 34 desses, manteve a baliza inviolável.



O presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïf, considera que Navas, de 34 anos, é, atualmente, o “melhor guarda-redes do mundo”, e "transmite uma grande confiança à equipa para ser decisivo nos próximos anos".



Na quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebe os ingleses do Manchester City, no Parque dos Príncipes, em Paris, no encontro da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.