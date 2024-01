Klopp deixa o Liverpool no final desta época

”, começou por dizer Klopp na entrevista publicada pelo Liverpool, admitindo que pode ser “” a decisão de abandonar o emblema de Anfield Road, ao qual está contratualmente ligado até 2026, após ter chegado a Inglaterra em 2015.Apesar de revelar o seu “amor” pelo clube, pela cidade, pelos adeptos, pela equipa, pelo staff, o técnico germânico, de 56 anos, confessou que está “a ficar sem energia” para continuar no cargo.”, referiu.Klopp revelou que esta decisão foi comunicada aos proprietários do Liverpool em novembro do ano passado: “”.Lembrando que “a época passada foi extremamente difícil”, com o Liverpool a terminar a Premier League em quinto lugar e a ficar fora da Liga dos Campeões, Klopp elogiou o comportamento dos dirigentes do clube, que poderiam “ter preferido terminar a ligação naquela altura”, mas mantiveram-no à frente dos ‘reds’.”, disse o treinador, recusando-se a pensar em despedidas neste momento, tendo em conta que a equipa em que alinha o português Diogo Jota ainda está envolvida na luta por vários troféus, entre os quais a Premier League, em que ocupa a liderança.O técnico acrescentou ainda que vai fazer, pelo menos, um ano sabático, referindo que em Inglaterra não vai treinar nenhuma equipa sem ser os "reds".”, salientou.Jürgen Klopp está a cumprir a nona temporada ao comando do Liverpool, depois de ter chegado a Anfield Road em outubro de 2015, na altura para substituir o norte-irlandês Brendan Rodgers, tendo neste período vencido uma Liga inglesa, um Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga inglesa, uma Supertaça de Inglaterra, uma Liga dos Campeões, um Mundial de clubes e uma Supertaça europeia.





Com menos de cinco meses para o final da presente época, o Liverpool lidera a Premier League, com cinco pontos de vantagem para o segundo classificado, Manchester City, vai disputar a final da Taça da Liga inglesa com o Chelsea, em fevereiro, e está nos oitavos de final da Liga Europa, bem como nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.