Lacazette é operado ao joelho e desfalca Arsenal entre quatro a seis semanas

Lusa 13 Fev, 2018, 18:05 | Futebol Internacional

Lacazette efetuou uma “artroscopia ao joelho esquerdo na manhã de hoje, em Londres”, refere o clube, acrescentando que a intervenção “foi um sucesso” e que o jogador só deverá regressar dentro do prazo de um mês a mês e meio.



A operação a Lacazettte surge num momento em que o francês tinha perdido a titularidade na equipa de Arséne Wenger, com a chegada ao clube no mercado de inverno da ‘estrela’ gabonesa Aubameyang.



O Arsenal segue na liga inglesa de futebol fora dos lugares europeus, no sexto lugar, a distantes 27 pontos do líder Manchester City.