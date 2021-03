LC: Holandês Bjorn Kuipers arbitra jogo entre Juventus e FC Porto

Kuipers, de 47 anos, internacional desde 2006, terá no jogo de Turim como árbitros assistentes os compatriotas Sander van Roekel e Erwin Zeinstra, enquanto Pol van Boekel, também holandês, estará no videoárbitro (VAR).



O FC Porto defende frente à Juventus, de Cristiano Ronaldo, uma vantagem de 2-1, alcançada no jogo em casa, no qual Taremi, aos dois minutos, e Marega, aos 46, marcaram para os ‘dragões’, enquanto Chiesa fez o golo da ‘Juve’, aos 82.



Esta época, Kuipers já esteve num jogo do FC Porto da 'Champions', quando os 'dragões' empataram 0-0 na receção ao Manchester City, em jogo da quinta jornada do grupo C na fase de grupos.



O jogo da segunda mão dos oitavos de final entre Juventus e FC Porto está agendado para terça-feira, às 20:00 (horas de Lisboa).